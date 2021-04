Im Landkreis Bad Dürkheim ist eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim handelt es sich um eine über 80-jährige Person aus Weisenheim am Sand. Die Anzahl der Todesopfer, die mit Covid-19 infiziert waren, stieg im Kreis damit auf 146. Am Donnerstag meldete die Kreisverwaltung darüber hinaus 37 Neuinfektionen im Landkreis und zehn in Neustadt. Zwölf beziehungsweise vier Menschen haben sich mit der britischen Virusvariante infiziert. Aktuell gibt es im Landkreis insgesamt 381 aktive Corona-Fälle, in Neustadt sind es 132.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind seit Mittwoch 46 neue Corona-Infektionen hinzugekommen.