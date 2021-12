Seit Montag sind im Bereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 145 Corona-Neuinfektionen hinzugekommen. Im Landkreis wurde 83 Fälle gemeldet, in der Stadt Neustadt 62, wie die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag mitteilte. Außerdem sind drei weitere Menschen an oder mit Corona gestorben: in Haßloch eine über 80 Jahre alte und nicht geimpfte Person, in Neustadt eine über 60-jährige Person, deren Impfstatus nicht bekannt ist, sowie ein betagter Mensch in Gerolsheim, Impfstatus unbekannt.

38 weitere Fälle sind derweil in der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße hinzugekommen, wie die dortige Kreisverwaltung informierte. Zudem starben drei hochbetagte Kreiseinwohner im Zusammenhang mit dem Virus.