Sechs neue Infektionen im Landkreis Bad Dürkheim, fünf in der Stadt Neustadt wurden dem zuständigen Gesundheitsamt seit Dienstag gemeldet, wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitgeteilt hat. In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße sind seither 35 weitere Fälle registriert worden. Alle vier Gebietskörperschaften sind nach wie vor in der Warnstufe Gelb. Derweil haben am Mittwoch die Krankenhäuser in der Region Vorderpfalz, darunter auch das Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift, eine gemeinsame Presseerklärung veröffentlicht. Darin appellieren die Mediziner an die Bürger, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen. Fast alle Covid-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen betreut würden, seien nicht geimpft.