443 weitere Corona-Fälle im Landkreis Bad Dürkheim sowie 205 Neuinfektionen in der Stadt Neustadt in den vergangenen 24 Stunden: Das hat die Kreisverwaltung am Freitagmittag gemeldet. Im Kreis Bad Dürkheim sind damit noch 6941 aktive Infektionen bekannt, in Neustadt 3586. In der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden seit Donnerstagmittag 568 Neuinfektionen registriert.