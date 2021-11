Seit vergangenem Freitag sind vier weitere Menschen im Zusammenhang mit Corona im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim gestorben. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, waren dies: eine über 70-jährige Person (geimpft) in Esthal, eine über 80-jährige Person (ungeimpft) in Haßloch, eine über 70-jährige Person (ungeimpft) in Wachenheim und eine über 70-jährige Person (ungeimpft) in Neustadt. Damit erhöhte sich die Anzahl der Todesfälle im Kreis Bad Dürkheim auf 168 und in der Stadt Neustadt auf 46.

An Neuinfektionen wurden seit Freitag 161 Fälle registriert, davon 98 im Landkreis und 63 in Neustadt. Unter anderem gab es einen neuen Fall am Hannah-Arendt-Gymnasium in Haßloch, wo ein Schüler/eine Schülerin positiv getestet wurde. Wie fast alle Städte und Kreise sind auch Neustadt und der Kreis Bad Dürkheim seit dem Wochenende in der landesweiten Warnstufe zwei.