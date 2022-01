Rund 200 neue Corona-Fälle verzeichnen die Gesundheitsämter in Neustadt und Landau für ihre Zuständigkeitsbereiche. Seit der letzten Meldung am Mittwoch starben vier Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

Für Neustadt registrierte das zuständige Gesundheitsamt 31 Corona-Neuinfektionen seit Mittwoch, im Landkreis waren es 66. Leider gibt es auch drei Todesfälle im Kreis zu vermelden: Zwei geimpfte Menschen starben an oder mit Corona, sie waren über 80 und 90 Jahre alt, zudem eine über 80-jährige Person mit unklarem Impfstatus. In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße wurden 106 weitere Fälle registriert. In Landau starb eine hochbetagte Frau an oder mit Covid-19.