In Neustadt gibt es laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim vier weitere Infektionen mit der britischen Virusvariante. Damit sind in der Stadt bislang 14 Infektionen dieser Art nachgewiesen worden, im Landkreis Bad Dürkheim 24. Seit Montag sind vier Corona-Neuinfektionen im Landkreis hinzugekommen, in Neustadt zwei. Drei Senioren aus Neustadt sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Damit sind bislang 132 Personen aus dem Landkreis und 33 Personen aus Neustadt in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Seit Montag sind vier weitere Fälle des Coronavirus im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau bestätigt. Neue Todesfälle gab es dort seit der jüngsten Meldung am Montag nicht zu verzeichnen, bislang sind im Kreis und der Stadt 137 infizierte Menschen verstorben.