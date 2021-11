Das Infektionsgeschehen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim nimmt weiter zu. Seit Donnerstag wurden der Behörde 78 Neuinfektionen im Landkreis gemeldet, in der Stadt Neustadt sind es 54 weitere Fälle, wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilte. In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße wurden im gleichen Zeitraum 195 Neuinfektionen registriert, wie die dortige Kreisverwaltung informierte.