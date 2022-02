Die Corona-Infektionszahlen bewegen sich weiter auf hohem Niveau. Das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt hat am Mittwoch für Neustadt 79 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet. Im Kreis Bad Dürkheim gab es der Behörde zufolge 143 neue Infektionen. Entsprechend steigt auch die Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) weiter an: Sie liegt in Neustadt nun bei 613,3 und im Kreis Dürkheim bei 603,6. Landesweit beträgt der Inzidenzwert 954,9. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsamts 252 weitere Corona-Fälle registriert worden.