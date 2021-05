„Fast komplett über den Haufen geworfen“ hat die Corona-Krise alle Planungen von Bernhard Weller. Der Neustadter Teil des Pfälzer Comedy-Kabarett-Duos „Spitz & Stumpf“ hätte mit seinem Speyerer Partner Götz Valter in diesem Frühjahr eigentlich so richtig mit der lange geplanten Abschiedstournee „Hurtig im Abgang“ durchstarten wollen, erlebt zur Zeit aber eine „Riesen-Zwangspause“ – auch mit all seinen anderen Projekten.

Von Oktober bis Mitte März sei alles noch wunderbar nach Programm gelaufen, so Weller, der den spitzfindigen Friedel Spitz spielt und auch sonst der geistige Kopf bei dem Comedy-Duo ist. Die offizielle Premiere von „Hurtig im Abgang“ fand Ende Januar in Speyer statt. Danach waren Auftritte in allen Ecken der Pfalz geplant. „Wir müssen nun alles nach hinten verschieben. Möglicherweise können wir erst im Winter 2020/21 mit diesem Programm wieder auf der Bühne stehen“, fürchtet Weller und hofft auf die Treue der Fans.

Die Lieferkette ist unterbrochen, und auch die Berge fallen flach

Weller hat aber vorerst nicht nur Abschied von der Abschiedstournee nehmen müssen. Auch seine anderen Projekte liegen aktuell auf Eis. Messen, bei denen er mitwirken sollte, finden nicht statt. Die Landesbibliothek in Speyer, Universitäten und Museen, die er zu Recherchezwecken für ein neues Theaterprojekt aufsuchen wollte, bleiben auch ihm verschlossen. „Die Lieferketten für mein neues Theaterstück sind unterbrochen“, erzählt er. Und auch seinem Zweitjob als Reiseleiter im europäischen Ausland kann er derzeit nicht nachgehen: „Die Berge fallen flach“, flachst er. Mehr Glück hat da sein Bühnenpartner Valter, der eine Ausbildung in Podologie, medizinischer Fußpflege, in der Tasche hat und in einer Gemeinschaftspraxis in Speyer arbeitet. Weller dagegen lebt von dem finanziellen Polster, das er sich über den Winter erarbeitet hat. Für eine Bürokraft musste er allerdings Kurzarbeit beantragen. Und sollte die Auftrittsflaute länger anhalten, werde es eng.

Familienkoller gibt es nicht: „Wir geh'n uns nicht auf den Knorze“, sagt Weller

Homeoffice betreibt Weller wegen der aktuell nicht erreichbaren Informationsquellen nur wenig. Viel mehr ist er derzeit mit der Familie zusammen. „Eine traumhafte Situation für uns. Wir geh'n uns nicht auf den Knorze“, freut sich Weller, dessen Sohn gerade noch rechtzeitig aus Neuseeland heimkehren konnte. Ansonsten hält sich der Hambacher derzeit viel im eigenen Garten auf oder ist mit dem Mountainbike im Pfälzerwald unterwegs, verbunden oft mit einem kleinen Picknick. Und trotzdem: Das erste, was er wieder machen möchte, wenn die Corona-Krise vorbei ist und „die Welt wieder aufmacht“: „auf der Bühne stehen!“