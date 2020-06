Im Landkreis Bad Dürkheim ist bis Donnerstagmittag ein weiterer Corona-Fall gezählt worden. Damit hat sich die Anzahl an infizierten Kreiseinwohnern seit Beginn der Pandemie auf 326 erhöht, 312 sind bereits wieder gesund. In Neustadt ist es bei 106 Erkrankten geblieben, von denen drei noch nicht genesen sind. Ein Verdachtsfall, von dem auch Oberbürgermeister Marc Weigel am Dienstagabend im Stadtrat berichtet hatte, hat sich nicht bestätigt, wie das Gesundheitsamt auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilte. Im Landkreis Südliche Weinstraße wurden weiterhin 151 Infektionsfälle gezählt, 147 Erkrankte sind wieder ohne Symptome.

Mehr zum Thema

Eine Zusammenfassung der aktuellen Entwicklung in der Pfalz und weltweit erhalten Sie im kostenfreien, täglichen Coronavirus-Newsletter.