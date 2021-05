13 weitere Corona-Fälle, elf davon im Landkreis Bad Dürkheim, zwei in der Stadt Neustadt: Diese Zahlen hat die Kreisverwaltung am Freitagmittag für die vorherigen 24 Stunden gemeldet. An noch aktiven Erkrankungen werden im Kreis 128 gezählt, in der Stadt 55. Im Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau wurden im selben Zeitraum sieben Neuinfektionen registriert.