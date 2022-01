Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt es einen weiteren Todesfall in Neustadt. Laut dem beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelten Gesundheitsamt ist eine über 80 Jahre alte Person, deren Impfstatus nicht bekannt ist, an oder mit Covid-19 verstorben. Damit erhöht sich die Anzahl der pandemiebedingten Todesopfer in der Stadt auf 53. Von Donnerstag auf Freitag sind laut Kreisverwaltung zudem 26 neue Infektionen in Neustadt gemeldet worden. Im Kreis Bad Dürkheim gibt es 85 Neuinfektionen. Derzeit gibt es im Kreis 722 aktive Corona-Infektionen, in Neustadt sind es 341. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt 88 weitere Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet.