Eine über 80-jährige Person aus Haßloch ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Nach Angaben der Kreisverwaltung stieg die Anzahl der Todesfälle im Landkreis Bad Dürkheim somit auf 145. Seit Dienstag sind in Neustadt sechs neue Corona-Fälle gezählt worden, im Kreis 30. Darunter sind auch wieder Infektionen mit der britischen Virusmutation, in Neustadt wurden fünf gemeldet, im Kreis 17. Insgesamt sind in der Stadt derzeit 138 Menschen mit Covid-19 infiziert, im Kreis sind es 376. Der Inzidenzwert – er gibt die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner an – lag im Kreis Bad Dürkheim am Mittwoch bei 130,4. Dort gilt nach wie vor eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Gegen die Regelung hat nun ein Bürger aus dem Kreis einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Neustadt gestellt.

Derweil hat das für den Kreis Südliche Weinstraße und Landau zuständige Gesundheitsamt 44 neue Corona-Fälle seit Mittwoch verzeichnet.