Laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim sind von Mittwoch auf Donnerstag in Neustadt 25 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Im Kreis Bad Dürkheim waren es 50. Im Landkreis gibt es laut der Behörde auch drei Todesfälle: In Haßloch ist eine über 70 Jahre alte Person, die nicht geimpft war, an oder mit Covid-19 gestorben. Zwei weitere Todesfälle gibt es im nördlichen Landkreis. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldete das dortige Gesundheitsamt am Donnerstag 98 neue Corona-Fälle seit Mittwoch. Dort gibt es auch einen weiteren Todesfall: Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Herxheim ist an oder mit Covid-19 gestorben.