Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests sinkt nach Angaben des Marienhaus-Klinikums Hetzelstift. Das Krankenhaus reagiert auf die neue Situation und verkürzt zunächst die Öffnungszeiten in seinem Testzentrum in der Speyerdorfer Straße. Ab 1. Juli wird das Zentrum dann auch umziehen. Die verkürzten Öffnungszeiten bedeuten im ersten Schritt, dass das Testzentrum im ehemaligen Aldi-Markt in der Speyerdorfer Straße vom 21. bis 30. Juni montags bis freitags nur noch von 7 bis 13 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein wird. Ab dem 1. Juli werden die Tests dann direkt am Hetzelstift vorgenommen. Dann gelten diese Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7 bis 12 Uhr sowie samstags von 10.30 bis 13.30 Uhr. Das Hetzelstift betont, dass alle Änderungen mit dem Gesundheitsamt und dem Corona-Krisenstab der Stadt abgestimmt worden sind. Weitere Fragen zu Corona-Tests beantwortet das Krankenhaus unter Telefon 06321/859-5555 (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr). Termine sind für die Schnelltests nicht erforderlich.

