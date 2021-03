Im DRK-Haus in der Rotkreuzstraße 9 in Haßloch steht seit 24. März ein Corona-Schnelltestzentrum zur Verfügung, in dem sich alle Interessierten kostenlos und ohne Voranmeldung testen lassen können. Auch in der Osterwoche steht das Zentrum zur Verfügung und hat die Öffnungszeiten ausgedehnt: Dienstag, Mittwoch und Gründonnerstag ist von 15 bis 18 Uhr geöffnet, am Karfreitag ist geschlossen. Am Samstag wird von 9 bis 12 Uhr getestet, am Ostersonntag und am Ostermontag jeweils von 10 bis 12 Uhr. Wer sich testen lassen will, braucht keinen Termin, kann sich aber im Internet unter testzentrum.drk-hassloch.de vorab registrieren. Das verkürzt die Wartezeit und erleichtert den Ablauf vor Ort. In der Eröffnungswoche haben rund 300 Personen einen Schnelltest machen lassen. Dabei gab es ein positives Ergebnis. Kooperierende Praxen in Haßloch sind die Praxis Dr. Trompeter sowie die Praxis Dr. Mann. Neben der Gemeinde leisten das DRK Haßloch-Meckenheim, die Johanniter-Unfall-Hilfe, der Haßlocher Seniorenbeirat, die Freiwillige Feuerwehr Haßloch sowie die Haßlocher Firma innofabrik ihren Beitrag zum Aufbau und Betrieb des Schnelltestzentrums. Auch weiterhin werden Helfer gesucht. Ein Meldebogen für Freiwillige ist online auf den Seiten der Gemeinde sowie des DRK zu finden. Interessierte können unter Telefon 06324/2060 oder per E-Mail an testzentrum@drk-hassloch.de mit dem DRK in Kontakt kommen.