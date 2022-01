Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Neustadt rüstet sich für eine Corona-Infektionswelle mit der Omikronvariante. Daher gibt es nach Angaben von André Willrich ab Montag Veränderungen bei den Teststellen im Stadtgebiet. PCR-Tests sind demnach ab Montag nur noch in der „Drive in“-Teststation in der Chemnitzer Straße möglich. Dort ist ab dann von Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die von der Riffelmacher GmbH betriebene Teststelle in der Speyerdorfer Straße werde zwar wie bisher weitergeführt, teilt Willrich mit. Dort gebe es ab Montag aber nur noch Corona-Schnelltests, jedoch keine PCR-Tests mehr. An der Schnellteststation im Klemmhof gelten bereits erweiterte Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 14 Uhr.

DRK-Appell: „Nutzen Sie die Möglichkeiten“

Die Teststelle in der Innenstadt öffnet also drei Stunden früher als bisher ist zudem nun jeden Sonntag geöffnet. Willrich sagt, dass die Veränderungen auch dabei helfen sollen, „die PCR-Kapazitäten im ,Drive in’ zu erhöhen“. Mit der Erweiterung der Öffnungszeiten wolle man testpflichtigen Arbeitnehmern eine Testung vor Arbeitsbeginn ermöglichen. Laut Willrich werden in den nächsten 14 Tagen weitere Teststellen in den Ortsteilen eröffnen. Willrich: „Wir möchten die Bevölkerung ermutigen, die Testmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen, da dies zur Prävention beiträgt. Das frühzeitige Erkennen von Infektionen ist elementar, um das Pandemiegeschehen im Griff zu behalten. Wir stellen im Moment rückläufige Testzahlen fest und sind daher in Sorge, dass in der Bevölkerung eine falsche Sicherheit angenommen wird.“