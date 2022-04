Wegen der jüngsten Lockerungen der Corona-Maßnahmen geht die Nachfrage nach Corona-Tests auch in Neustadt zurück. Deshalb wird die Teststelle „Alte Turnhalle“ in Lachen-Speyerdorf ab Montag, 18. April, geschlossen und abgebaut. Dort wird aktuell vorsorglich eine Erstanlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge eingerichtet für den Fall, dass eine größere Anzahl auf einmal in Neustadt ankommt.

Die Teststelle „Meerspinnhalle“ in Gimmeldingen öffnet ab Montag nur noch donnerstags von 14 bis 19 Uhr. An allen anderen Teststellen will die Stadt nach eigenen Angaben in Kooperation mit ihren Partnern festhalten.

Für PCR-Testungen kann weiterhin das Testzentrum in der Speyerdorfer Straße 8 genutzt werden. Das Zelt des PCR-Drive-Ins in der Chemnitzer Straße war den Schneemassen am vergangenen Wochenende zum Opfer gefallen. Mehr Infos unter www.neustadt.eu/testen