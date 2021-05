Die FWG-Fraktion im Lachen-Speyerdorfer Ortsbeirat wünscht sich eine Corona-Teststation im Ort. Das geht aus einem Antrag hervor, über den in der nächsten Ortsbeiratssitzung beraten und abgestimmt werden soll.

Die Testzentren seien aktuell nur im Zentrum der Stadt beziehungsweise im Umfeld der Stadt Neustadt eingerichtet, argumentieren die Freien Wähler. Die Einrichtung eines kleinen mobilen Testzentrums in Lachen-Speyerdorf – ähnlich wie am DM-Markt in Branchweiler – „könnte den Bedarf nach Tests im Osten von Neustadt abdecken und wäre auch für die Bürgerinnen und Bürger aus Geinsheim und Duttweiler näher und schneller zu erreichen“, so die Fraktion.

Zwei Standorte vorgeschlagen

Ein möglicher Standort sei der Lidl-Parkplatz oder in beziehungsweise an der Kulturhalle sein. Der gewählte Ort sollte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein, „damit auch jüngeren und älteren Menschen die Möglichkeit geboten werden kann, sich regelmäßig testen zu lassen, wenn sie nicht so mobil sind“, heißt es weiter. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) könnten die notwendigen Schulungen für die Freiwilligen arrangiert werden.

In Lachen-Speyerdorf gibt es laut der FWG-Fraktion bereits geschulte Helfer, die unter anderem in den Testzentren oder in der Schule „wunderbaren Einsatz“ zeigten. Gegebenenfalls hätten einige von ihnen Zeit und Lust, im örtlichen Testzentrum zu unterstützen.