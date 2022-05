Ab Montag wird das Corona-Testbusangebot aufgrund rückläufiger Testzahlen zunächst eingestellt. Darüber hat die Stadtverwaltung am Freitag informiert. In der Mitteilung heißt es außerdem, dass in der vergangenen Woche der Testbus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nicht in Haardt und Hambach vor Ort war. Als Grund nennt die Stadt personelle Ausfälle.

Weiter heißt es, dass die Teststelle Speyerdorfer Straße täglich in der Zeit von 9 bis 21 Uhr neben Schnelltestungen auch PCR-Testungen anbietet. Das Angebot ist insofern neu, da PCR-Testungen dort bisher nur von 10 bis 16 Uhr möglich waren. Weitere Informationen gibt es unter www.neustadt.eu/testen.