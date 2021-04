Die Stadt Neustadt startet an drei Kitas ein Modellprojekt mit Corona-Schnelltests für Kinder. „Wir wollen damit einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten“, sagte die zuständige Dezernentin Waltraud Blarr (Grüne) am Dienstagmorgen im Rathaus. Die Stadt hat für die drei Einrichtungen 1000 Schnelltests besorgt und investiert dafür 5000 Euro. Die 250 Kinder sollen zweimal pro Woche mit einem Schnelltest auf eine Corona-Infektion untersucht werden. Die Stadt hat sich für das Modellprojekt für speziell konzipierte Spucktests entschieden. „Die finden bei Eltern eine größere Zustimmung als Tests mit Nasenabstrich“, so Fachbereichsleiter Alf Bettinger. Das Kita-Personal überwacht die Tests und wertet diese aus. Das Modellprojekt begann am Montag in der Kita Hoppetosse, am Dienstag starten die Kitas Hetzelstift und Landwehrstraße. Ziel ist es, die Tests in Kitas auf weitere Einrichtungen und für längere Zeit auszudehnen, betonten Blarr und Bettinger. Die Stadt habe sich auch deshalb für einen vom Bundesfamilienministerium empfohlenen Spucktest entschieden, um später Fördermittel zur Finanzierung der Testungen zu bekommen. Mitte März hatte Neustadt auch in einem Modellprojekt mit Corona-Schnelltests an Grundschulen begonnen.

