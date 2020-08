Auch die Praxis Klug/Benker in Neustadt gehört zu jenen Arztpraxen, in denen sich Personal von Schulen und Kindertagesstätten in den ersten vier Wochen nach Ende der Sommerferien kostenlos auf das Coronavirus testen lassen kann. Auf der Liste der dafür zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung wird für diese Praxis indes nur eine Sprechstunde genannt. Ein Fehler, wie das Ärzteteam der RHEINPFALZ mitteilte.