Die Zeit der kostenlosen Corona-Bürgertests ist vorerst rum. Ab Freitag kosten die Schnelltests in der Regel jeweils drei Euro. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Allerdings gebe es einige Ausnahmen von dieser Regelung: Kostenlose Corona-Tests gibt es auch weiterhin für Kinder bis fünf Jahren, Schwangere in den ersten drei Monaten, Besucher von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, Personen, die nicht gegen Corona geimpft werden können, sowie Haushaltsangehörige von Infizierten. Es müssen aber jeweils entsprechende Nachweise vorgelegt werden. Wer sich hingegen vor einer größeren Veranstaltung testen lassen möchte oder weil die Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko anzeigt, muss künftig drei Euro zahlen. Die Verwaltung ergänzt: „Außerdem sind Personen, deren Selbsttest ein positives Ergebnis aufweist, dazu verpflichtet, unverzüglich eine bestätigende Testung mittels PCR-Antigentest vornehmen zu lassen.“ Das DRK bietet in Neustadt folgende Teststellen an: in der Speyerdorfer Straße 8 (Schnell- und PCR-Tests); in der ehemaligen Stern-Apotheke, Hauptstraße 82 (Schnelltests); am Fitnessstudio Pfitzenmeier, Le Quartier Hornbach 31 (Schnelltests). Vorherige Anmeldungen sind nicht erforderlich, erleichtern aber den Ablauf und sind möglich unter https://schnelltest.neustadt.eu. Weitere Informationen: www.neustadt.eu/testen.