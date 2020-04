Im Corona-Testcenter in der Speyerdorfer Straße herrscht weiterhin nur noch verhaltener Andrang. Seit 8. März in Betrieb, wurden dort weit über 700 Menschen aus Stadt und Kreis Bad Dürkheim auf das Virus getestet. Über Ostern war es zu, mit Ausnahme Karsamstag: An jenem Tag wurden 32 Rachenabstriche gemacht. Für die Folgetage lagen der Stadtverwaltung am Mittwoch noch keine Zahlen vor. Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach aktuellem Stand (Mittwoch, 11.30 Uhr) im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 362 (Vortag 359) Menschen positiv getestet worden, 275 (273) im Kreis und 87 (86) in Neustadt. Davon sind viele bereits wieder genesen: Im Landkreis 148 Personen, in Neustadt 64. Im Kreis Südliche Weinstraße lag die Fallzahl am Mittwochmittag bei 138 (135).

Mehr über die Corona-Krise in der Pfalz und weltweit finden Sie hier.