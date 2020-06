Mit Beginn der Sommerferien am Montag, 6. Juli, schließt das Corona-Testcenter in der Speyerdorfer Straße in Neustadt. Allerdings wird es nicht aufgelöst, sondern wird für Menschen aus Neustadt und dem südlichen Landkreis Bad Dürkheim in Bereitschaft gehalten.

Schon seit geraumer Zeit sind die Fallzahlen nach Aussage von Oberbürgermeister Marc Weigel aber so gering, dass die wenigen Rachenabstriche auch von den Hausärzten übernommen werden könnten. Bis zur Schließung ist das Testcenter noch montags, mittwochs und freitags von 10 bis 14 Uhr zugänglich.

Die Anzahl an Corona-Infektionen in Neustadt sowie den Landkreisen Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße ist weiterhin unverändert, Stand Freitagmittag.

Allerdings müssen Neustadter, die bei der Stadtverwaltung Dinge erledigen wollen, Stichwort Standesamt, Bürgercenter oder Kfz-Zulassung, nun auch angeben, ob sie unlängst in einem Risikogebiet innerhalb Deutschlands waren. Hintergrund ist die jüngste Änderung der zehnten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz, die Auflagen für Reisende aus Risikogebieten mit sich bringt. Zu solchen Gebieten zählen aktuell Gütersloh und Warendorf.