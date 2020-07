Am Freitag von 10 bis 14 Uhr ist die vorerst letzte Schicht im Corona-Testcenter der Stadt Neustadt und des Landkreises Bad Dürkheim in der Speyerdorfer Straße. Am Wochenende wäre ohnehin zu, ab Montag geht es in Stand-by-Betrieb.

Rückläufige Fallzahlen lohnen den mit dem Testcenter verbundenen Aufwand aktuell nicht mehr. Corona-Tests sollen daher nach Angaben der Stadt wieder von den Arztpraxen übernommen werden.

Das Testcenter steht den Neustadtern sowie Einwohnern des südlichen Landkreises Bad Dürkheim offen. Bis Anfang Mai wurden dort knapp 1700 Rachenabstriche gemacht, die Betriebskosten liegen bei über 100.000 Euro. Allerdings muss kein Miete gezahlt werden: Aldi stellt sein ehemaliges Gebäude kostenfrei zur Verfügung. Die Betriebskosten teilen sich Stadt und Kreis je nach getesteter Anzahl ihrer Einwohner.

Anfrage im Landtag

Festgehalten ist das Testcenter auch in einer Drucksache des rheinland-pfälzischen Landtags vom 22. Juni. Sie umfasst die Antwort des Sozialministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Iris Nieland (Altleiningen). Diese wollte wissen, wie sich das Land an diesem ersten Corona-Testcenter an den Kosten beteiligt. Neues kam dabei aber nicht heraus: Die vom Land gewährte Corona-Soforthilfe, im Fall Neustadt gut 1,3 Millionen Euro, soll auch mögliche Defizite aus einem Testcenter-Betrieb decken.