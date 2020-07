Das Testcenter in der Speyerdorfer Straße in Neustadt geht am Montag wieder in Betrieb. Ab dann ist es Anlaufstelle für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die in Neustadt und dem Landkreis Bad Dürkheim wohnen.

Dabei wird in Rückkehrer mit und ohne Corona-Symptome unterschieden. Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamts sollen sich Betroffene mit Symptomen bei ihrem Hausarzt telefonisch melden und dann die Arztpraxis aufsuchen, wo der Abstrich genommen wird.

Jene ohne Anzeichen für eine Infektion können sich ab 3. August immer montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 8 bis 11 Uhr beim Gesundheitsamt unter der Corona-Hotline 06322/961-7401 melden und einen Termin für einen Rachenabstrich zwischen 14 und 16 Uhr vereinbaren. Laut Gesundheitsamt ist es mit eigenen Mitarbeitern vor Ort, zudem engagiert sich der Haßlocher Arzt im Ruhestand, Norbert Schoppé, wieder ehrenamtlich.

Offen auch ohne Pflicht

Das Testcenter wird für Reiserückkehrer ohne Symptome auch dann öffnen, wenn die Bundesregierung Corona-Tests für Reiserückkehrer bis 3. August noch nicht verpflichtend vorgeschrieben haben sollte. Das ist geplant, aber noch nicht beschlossen.

Keine neuen Fälle

Stand Donnerstagnachmittag wurden in der Stadt Neustadt und im Landkreis Bad Dürkheim keine neuen Corona-Infektionen registriert.