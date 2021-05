Am vergangenen Freitag wollte die Engagierte Jugend Neustadt (EJN) erstmals einen „Offenen Treff“ in ihrem Jugendzentrum veranstalten. Doch Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. EJN-Mitglied Eric Ruland (20) über aktuelle Herausforderungen und eine neu besetzte Stelle.

Herr Ruland, die ersten Veranstaltungen im neu eingerichteten Neustadter Jugendzentrum fanden coronabedingt erst im Juni statt. Was ist seitdem geschehen?

Wir haben noch einiges auf Vordermann gebracht, hatten insgesamt drei Arbeitseinsätze. Zum Beispiel mussten wir das Außengelände neu herrichten, das mit Unkraut überwachsen war, uns ein Hygienekonzept überlegen und die Räume entsprechend einrichten. Auch sonst haben wir alles vorbereitet. Eigentlich stehen wir in den Startlöchern für den offenen Treff.

Was steckt hinter dem Offenen Treff?

Der offene Treff sollte eigentlich jeden Freitag zwischen 14 und 18 Uhr stattfinden. Die Idee: Hier steht die Tür offen. Jeder, der mag, kann vorbeikommen und zum Beispiel Hausaufgaben machen, Billard spielen oder an PCs arbeiten. Das Ganze ist als Treffpunkt gedacht, bei dem man – gerade auch im Winter – Zeit im Warmen verbringen kann. Ohne, dass man zum Beispiel wie in einem Café etwas bezahlen muss.

Das erste Treffen war für Freitag geplant. Erst ab Montag gelten strengere Corona-Regeln. Warum habt ihr den Termin dennoch abgesagt?

Weil es uns unverantwortlich erschien, an einem der letzten Tage vor den neuen Beschränkungen einen scheinbar normalen Betrieb – natürlich unter den Regeln, wie sie noch bis am Freitag galten – aufzunehmen. Und natürlich, weil es unser Ziel ist, den offenen Treff zu einer regelmäßigen Sache zu machen. Da wäre es unglücklich, wenn der erste Treff vorerst einmalig gewesen wäre.

Könnt ihr euch hier im Jugendzentrum für längere Zeit einrichten oder ist das weiterhin nur eine Zwischenlösung?

Auf jeden Fall ist das nur eine Zwischenlösung, sowohl für uns als auch für die Stadt. Zum einen ist das Gebäude auf lange Sicht von der Stadt für andere Zwecke eingeplant. Zum anderen ist das Gebäude aus unserer Sicht nicht optimal für einen Jugendzentrumsbetrieb. Aber für unsere Zwecke momentan – um bekannt zu machen, dass es in Neustadt einen Treffpunkt für Jugendliche gibt, um quasi den Appetit anzuregen – ist es gut.

Schon länger gibt es bei der Stadtverwaltung die Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), bei dem die Person die EJN organisatorisch unterstützt. Wie die Stadt informiert, war die Stelle seit Ende August aber vakant. War das eine stressige Zeit für euch?

Es gab eine Person, der Lust auf die Stelle hatte – aber sie hatte leider noch keinen Führerschein, der in der Stellenausschreibung fest vorausgesetzt wurde. Deshalb hat das nicht geklappt. Seit die Stelle frei ist, wurde definitiv mehr Arbeit auf den Kreis der Aktiven umgewälzt. Wir haben eine Gruppe gegründet, die sich mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt – den Aufgaben, für die unser letzter FSJ-Mitarbeiter Maximilian Müller den ganzen Tag Zeit hatte. Es war machbar, weil durch die Corona-Krise nicht mehr so viele Anfragen kamen. Trotzdem bin ich sehr froh, dass wir bald wieder eine FSJlerin haben.

Die Nachfolgerin tritt diese Woche ihre Stelle an. Was sind ihre Aufgaben?

Sie wird sich vor allem um die Sachen kümmern, die als eine Art Rattenschwanz an den Aktionen der EJN hängen: E-Mails schreiben und andere Verwaltungsaufgaben. Und sie ist unsere Schnittstelle zur Stadt, was uns viele Möglichkeiten eröffnet. Bei unseren Aktionen mussten wir beispielsweise oft Sachen transportieren. Da hilft es, wenn wir uns bei der Stadt einen Wagen leihen können.

Abgesehen vom Jugendzentrum ist die EJN ja auch in anderen Bereichen aktiv, etwa durch die Aktionswoche gegen Müll.

Die war in der vergangenen Woche. Wir haben Vernetzungsarbeit geleistet und mit anderen Vereinen kooperiert. An vielen Stellen in und um Neustadt wurde so Müll gesammelt. Wir von der EJN waren mit Handschuhen, Müllsäcken und Müllgreifern am Mußbacher Baggerweiher. In Kooperation mit der Naturschutzbehörde haben wir dort unter anderem 120 Kilogramm Plastikfolie herausgeholt. Und dann gab es noch unsere Diskussionsabende im Jugendzentrum, etwa zur „Black-lives-matter“-Bewegung oder zum Thema „Gendern“.

Was habt ihr in der nächsten Zeit vor – wenn sich das jetzt überhaupt sagen lässt?

Am Müllsammeln wollen wir dranbleiben, denn unsere Baggerweiher-Aktion am vergangenen Donnerstag war beinahe etwas unbefriedigend: Es ist dennoch viel Müll übrig geblieben. Wenn die Pandemie es erlaubt, wollen wir deshalb besser ausgestattet zurückkehren. Außerdem möchten wir eine PC-Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus anbieten und dort Menschen beraten, die Probleme mit Computer oder Smartphone haben. Aber natürlich geht das nur, wenn Corona es zulässt.