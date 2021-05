Bestseller im Oktober: Das gab es im Bücherherbst seit Menschengedenken nicht mehr: eine weitgehend digitale Frankfurter Buchmesse. Doch gerade in Krisenzeiten wie diesen greifen die Leser gerne zum Schmöker. Diese Leselust spiegeln auch die Bestsellerlisten der fünf Neustadter Buchhandlungen wider.

Zwei war diesmal die magische Zahl bei den regionalen Buch-Bestsellern: Zwei Listenplätze eroberte sich Anne Webers mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneter Roman „Annette, ein Heldinnenepos“, der wegen der überraschend großen Nachfrage zunächst sogar vergriffen war, und auch Thomas Hettches „Herzfaden“ sowie Ken Folletts „Kingsbridge. Der Morgen einer neuen Zeit“ landeten bei dieser Zahl.

Da „Annette, ein Heldinnenepos“ bereits in der RHEINPFALZ rezensiert wurde, sei hier Iris Wolffs Roman „Die Unschärfe der Welt“ vorgestellt, der bei Quodlibet erfolgreich lief. Die 1977 im siebenbürgischen Hermannstadt geborene und heute in Freiburg lebende Autorin erzählt darin eindrücklich eine aus vier Generationen bestehende Familiengeschichte, die das gesamte 20. Jahrhundert umspannt. Am Beispiel dieser rumäniendeutschen Familie umreißt sie das dörfliche Leben im Sozialismus sowie die Spaltung der Welt vor dem Zusammenbruch des Ostblocks. Darin verbindet sie die Lebenswege von sieben Protagonisten, die trotz harter Schicksalsschläge zueinander finden, und thematisiert die ethnische Vielfalt und Vielsprachigkeit der Region.

Hervorgehoben sei außerdem Ken Folletts etwa 1000-seitiger historischer Roman „Kingsbridge. Der Morgen einer neuen Zeit“, der in der Bahnhofsbuchhandlung und bei Hofmann vielgefragt war. Es ist der vierte Teil der „Kingsbridge“-Reihe, in dem der 1949 in Cardiff geborene Erfolgsautor die Vorgeschichte zu seinem Weltbestseller „Die Säulen der Erde“ schildert. Im angelsächsischen England des Jahres 997 entdeckt der junge Bootsbauer Edgar eines Tages am Horizont aufziehende Gefahr, die Drachenboote der Wikinger. Er weiß, dass sie Tod und Verderben bringen, und versucht, die Bürger von Combe zu warnen. Doch die Stadt wird zerstört, und viele Menschen verlieren ihr Leben. Edgar selbst rettet sich in einen Weiler fern der Küste. In dieser Zeit ist England ein Land voller Gegensätze und Gewalt. Follett zeichnet diese widersprüchliche Gesellschaft unter anderem am Beispiel des skrupellosen Bischofs Wynstan, des idealistischen Mönches Aldred, Ragnas, der Tochter eines normannischen Grafen, und Edgars selbst. Mit ihnen erlebt der Leser den Übergang ins Mittelalter und den Aufstieg eines kleinen Weilers zum Ort Kingsbridge.

Buchtipp: Kommissar Kluftingers elfter Fall

Mit großer Spannung hat Frauke Schwing von der Buchhandlung Osiander den neuen Kluftinger-Krimi „Funkenmord“ von Volker Klüpfel und Michael Kobr gelesen (Ullstein, gebunden, 496 Seiten, 22,99 Euro) den die erklärte Krimi- und Thriller-Freundin deshalb auch zu ihrem persönlichen Buch des Monats kürt:

„In Kommissar Kluftingers neuem Fall geht es vor allem um einen sogenannten ,Cold Case’, seinen ersten eigenen Fall als junger Polizist vor 35 Jahren. Damals wurde eine junge Lehrerin an ein Holzkreuz gebunden und angezündet, sie ist dabei grausam verbrannt. Nachdem sich am Ende des letzten Bandes der Reihe herausgestellt hatte, dass offensichtlich ein Unschuldiger für dieses Verbrechen ins Gefängnis kam, verspricht der Allgäuer Kommissar dem Mann kurz vor dessen Tod, den wahren Täter zu finden. Dieses Versprechen will er nun einlösen, auch wenn seine Kollegen zunächst nicht davon begeistert sind, den alten Fall wieder aufzurollen. Unterstützung bekommt er von einer neuen Kollegin, die es durch ihre unkonventionelle Art zwar schwer hat, die sich jedoch bald einfügt und sich als fähige Polizistin erweist.

Zusätzlich zu seiner normalen Arbeit wird Kluftinger zum Interims-Polizeipräsidenten ernannt und hat dabei Aufgaben zu erfüllen, auf die er lieber verzichten würde, zum Beispiel Reden über Themen zu halten, auf die man sich vorbereiten sollte, anstatt spontan zu improvisieren. Neben all diesen Aufgaben hat er auch privat mit Schwierigkeiten zu kämpfen: Seine Frau Erika leidet unter Migräne, so dass er sich um den Haushalt kümmern muss. Und dann steht noch die Taufe seines ,Enkele’ an …

Dieses Buch ist genau wie seine Vorgänger einfach klasse, spannend unterhaltsam, lustig und auch ein wenig nachdenklich – ein ,echter Kluftinger’. Unbedingt lesenswert!“

Die Bestseller im Oktober

Bahnhofsbuchhandlung

1. Ken Follett: Kingsbridge. Der Morgen einer neuen Zeit

2. Raynor Winn: Der Salzpfad

3. Anne Weber: Annette, ein Heldinnenepos

Hofmann

1. Thomas Hettche: Herzfaden

2. Joachim Meyerhoff: Hamster im hinteren Stromgebiet

3. Ken Follett: Kingsbridge. Der Morgen einer neuen Zeit

Neustadter Bücherstube

1. Nicolas Mathieu: Rose Royal

2. Annie Ernaux: Die Scham

3. Bernhard Schlink: Abschiedsfarben

Osiander

Elke Heidenreich: Männer in Kamelhaarmänteln

2. Anne Weber: Annette, ein Heldinnenepos

3. Volker Klüpfel / Michael Kobr: Funkenmord

Quodlibet

1. Klaus Bümlein: Weiterfragen… In Glaube und Zweifel

2. Thomas Hettche: Herzfaden

3. Iris Wolff: Die Unschärfe der Welt