Die Sieben-Tage-Index in Rheinland-Pfalz ist wieder leicht angestiegen. Hinzu kommt eine Datenpanne bei der Übertragung der Zahlen aus dem Landkreis Bad Dürkheim und Neustadt, die noch nicht in die vom Landesuntersuchungsamt errechneten Inzidenzwerte eingeflossen sind: Seit Freitag meldet die Kreisverwaltung Bad Dürkheim 198 Neuinfektionen in Neustadt, im Landkreis kamen 375 hinzu. Der Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau sind laut Meldung der dortigen Kreisverwaltung von 413 neuen Infektionen betroffen.