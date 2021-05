Der Neustadter Corona-Schnelltest-Bus startet am Montag, 17. Mai, zu seiner ersten Tour. Nach Angaben der Stadtverwaltung, muss sich jeder, der sich dort testen lassen will, vorab online registrieren. Dabei geht es nur um die Anmeldung und Datenübermittlung, nicht um einen Termin. Getestet wird laut Stadt ohne Terminvergabe. Kurzentschlossene können den QR-Code auch am Schnelltestbus abscannen und die personenbezogenen Daten eingetragen. Zusätzlich ist es weiterhin möglich, den Anmeldebogen klassisch und auf Papier auszufüllen.

Auch Ausdruck möglich

Teams des DRK Neustadt übernehmen die Tests. Das Ergebnis kann auf Wunsch direkt ausgedruckt oder aber auch per QR-Code nach etwa 15 Minuten eingesehen und als PDF-Dokument heruntergeladen und gedruckt werden. Wie die Verwaltung informiert, wird der Bus außer vom DRK und der Sparkasse Rhein-Haardt sowie den Neustadter Stadtwerken unterstützt.

Die Haltepunkte von Montag bis Mittwoch:

Montag: 8 bis 10 Uhr Motoren-Baader, Im Altenschemel, 10.40 bis 12.25 Uhr Paten-Ruine, Im Birkig, Geinsheim, 13 bis 14.45 Uhr Dorfplatz Duttweiler, 15.25 bis 17.25 Uhr Firma Jülch, Lachen-Speyerdorf; Dienstag: 8 bis 10 Uhr Motoren-Baader, Im Altenschemel, 10.50 bis 12.25 Uhr Parkplatz Dammstraße Hambach, 13 bis 14.50 Uhr Vorplatz Festhalle Diedesfeld; Mittwoch: 8 bis 9.50 Uhr Motoren-Baader, Im Altenschemel, 10.40 bis 12 Uhr Kerweplatz am Haardter Mandelring, 12.50 bis 14 Uhr Kirchplatz Gimmeldingen, 14.35 bis 15.35 Uhr am Weinland Königsbach, 16.10 bis 17.25 Uhr Gelände der Mußbacher Winzergenossenschaft.