Zwar ist Neustadt nach wie vor nicht in einer der Corona-Gefahrenstufe: Doch will sich die Stadtverwaltung darauf vorbereiten. Wie Oberbürgermeister Marc Weigel auf Anfrage der RHEINPFALZ darlegte, wird der Corona-Krisenstab am Montag wieder die Arbeit aufnehmen, um die Lage zu analysieren. Auch für Neustadt sei eine kritische Entwicklung zu erwarten, so Weigel. Darauf müsse man sich vorbereiten. Die Verwaltung werde sich auch „sehr genau“ anschauen, was jene Städte und Kreise unternehmen, die bereits in der Alarmstufe orange oder rot seien. Welche Maßnahmen im Fall der Fälle ergriffen werden, hänge aber letztlich davon ab, „woher die Infektionen kommen“, wenn diese klar zurückverfolgt werden könnten.

Mit dem Landkreis Bad Dürkheim und den Diakonissen ist Weigel im Gespräch, das Gebäude für das Notkrankenhaus über den 31. Dezember hinaus bis in den März hinein anzumieten. Das Testcenter wiederum hat er dem Marienhaus Klinikum Hetzelstift angeboten. Denn: Die Krankenhäuser seien vom Land beauftragt worden, ab 1. November Testcenter für Menschen zu eröffnen, die asymptomatische Corona-Erscheinungen hätten. Alle anderen müssten sich weiterhin bei den niedergelassenen Ärzten testen lassen. Ob das Hetzelstift die Option zieht, das Testcenter in der Speyerdorfer Straße zu nutzen, war am Donnerstag nicht zu erfahren.

Der Bad Dürkheimer Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld hat in dieser Woche die Bürger dazu aufgerufen, ihre Kontakte zu reduzieren und möglichst zu Hause zu bleiben. Im Landkreis Bad Dürkheim wurden seit Mittwoch elf Neuinfektionen gemeldet, drei waren es für die Stadt Neustadt. Laut Kreisverwaltung sind 88 Kreiseinwohner noch akut erkrankt, in der Stadt sind 21 aktive Infektionen bekannt. Der Landkreis bleibt in der Gefahrenzone orange. 16 Neuinfektionen seit Mittwoch meldete am Donnerstag die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße für den Landkreis und die Stadt Landau. In beiden Gebietskörperschaften gilt die Alarmstufe orange.