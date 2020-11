Seit dem Wochenende können die Kunden des Neustadter Biomarkts „Abraxas“ entscheiden, was mit dem „Abraxas-Corona-Spendentopf“ geschehen soll. Als im Juli als Teil der Corona-Hilfen die Mehrwertsteuer bis zum Ende des Jahres gesenkt wurde, hatte sich der Bioladen dazu entschlossen, diese nicht in Kleinbeträgen beim jeweiligen Einkauf an die Kunden weiterzugeben. Stattdessen wurde der „Spendentopf“ eingerichtet, um damit lokale Initiativen zu unterstützen, die durch Corona besonders beeinträchtig sind. In dem Topf befindet sich den Angaben zufolge inzwischen eine fünfstellige Summe.

Bis 12. Dezember können die Kunden nun entscheiden, welche von zehn Initiativen das Geld erhalten soll: Amnesty International, Ortsgruppe Neustadt, BUND-Ortsgruppe Neustadt, das städtische Corona-Notfallkrankenhaus, der Förderverein Gedenkstätte für NS-Opfer, das Neustadter Frauenhaus, das Horst-Stowasser-Institut (AnArchiv), der Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim, die Klimaaktion Neustadt, der Kulturverein Wespennest oder die Tagesbegegnung „Lichtblick“ Neustadt.