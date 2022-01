Die Stadtverwaltung Neustadt und das Marienhaus Klinikum Hetzelstift bieten am Samstag Sonderimpfaktionen gegen das Coronavirus an. Die Stadt bietet diese im Landesimpfzentrum in der Chemnitzer Straße an. Termine gibt es zwischen 7.30 und 15 Uhr. Sie müssen im Vorfeld unter der Internetadresse https://www.terminland.de/STVNW/ gebucht werden. Anmeldeschluss ist am Freitag um 9 Uhr. Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen (auch für Kinder ab zwölf Jahren). Angeboten werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Alle unter 30 Jahren bekommen generell Biontech. Mitzubringen sind der Nachweis über die bisherigen Corona-Impfungen oder die Genesung sowie Personalausweis und Krankenkassenkarte.

Parallel dazu findet im Hetzelstift eine große Impfaktion für alle ohne Terminvergabe statt. Geimpft wird im Krankenhaus zwischen 10 und 22 Uhr. 800 Impfdosen von Biontech stehen dafür zur Verfügung. Zur Impfung kommen können symptomfreie Menschen ab 16 Jahren. Geimpft wird in der Cafeteria im Verwaltungsgebäude. Möglich sind Erst- und Zweit- sowie Boosterimpfungen. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfpass sowie Krankenkassenkarte. Im Krankenhaus-Gebäude muss eine FFP2-Maske getragen werden. Empfohlen wird, die Aufklärungs- und Einwilligungsbögen schon vorab auszufüllen. Zu finden sind diese unter www.hetzelstift.de. Laut Hetzelstift gibt es zudem an den regulären Impftagen am 6. und 10. Januar noch freie Termine. Anmeldungen hierfür per E-Mail an impfen.new@marienhaus.de.