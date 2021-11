Alle Termine für die städtische Booster-Impfaktion am Freitag, 26. November, im Telekom-Hochhaus sind ausgebucht. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert.

Die Impfambulanz am Hetzelstift startet am Montag, 22. November. Für Termine war am Freitag, 19. November, eine Telefon-Hotline geschaltet: 06321 859 5555. Kontakt aufnehmen kann man aber jederzeit per E-Mail an impfen.new@marienhaus.de.