Die Stadt Neustadt bleibt aktuell bei der Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) stabil unter 100. Den Daten des Landesuntersuchungsamts zufolge lag die Inzidenz am Sonntag bei 67,7 (Samstag: 63,8; Freitag: 75,1). Im Vergleich zur Veröffentlichung am Donnerstagnachmittag sind bis zum Sonntag 17 neue Infektionen in der Stadt dazu gekommen. Im Kreis Bad Dürkheim lag die Inzidenz am Sonntag bei 88,9. Bleibt der Wert stabil unter 100, so kann die Bundesnotbremse demnächst wieder außer Kraft treten. Die Notbremse schreibt verschärfte Corona-Regeln vor: nächtliche Ausgangssperre und strengere Kontaktbeschränkungen. Im Kreis Südliche Weinstraße liegt die Inzidenz (164,7) unverändert klar über 100. Damit ist hier noch kein Ende der Bundesnotbremse absehbar. In Neustadt gilt unverändert die Landesverordnung für Kommunen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100: Maskenpflicht in der Fußgängerzone, Terminshopping im Einzelhandel und Öffnung der Außengastronomie für Gäste mit negativem Corona-Test.