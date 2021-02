Seit vergangenen Freitag sind im Landkreis Bad Dürkheim sieben Senioren im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, davon lebten fünf in einem Altenheim. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Betroffen sei eine über 80-jährige Person aus Freinsheim (Haus Nikolas), eine über 90-jährige Person aus Deidesheim (Altenzentrum Bürgerhospital), eine über 90-jährige Person (Seniorenheim Azurit), eine über 60-jährige Person aus Grünstadt, eine über 80-jährige und eine 100-jährige Person (beide Theodor-Friedrich-Haus) aus Haßloch sowie eine über 80-jährige Person aus Haßloch. Damit stieg die Anzahl der Todesfälle im Kreis auf 111. In Neustadt starben bislang 27 Infizierte. Darüber hinaus wurde die britische Mutation des Coronavirus bei zwei weiteren Menschen nachgewiesen, womit drei Fälle im Kreis bekannt sind. Laut Verwaltung ist darunter die Partnerin des Mannes, dessen Ergebnis bereits am Freitag bekannt geworden war. Seit Freitag sind im Kreis insgesamt 21 neue Corona-Fälle hinzugekommen, in Neustadt sieben.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau gab es seit Freitag 28 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall – eine ältere Frau aus der Verbandsgemeinde Edenkoben – zu verzeichnen.