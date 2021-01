Seit Freitag hat das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim 59 neue Corona-Infektionen gezählt, davon 41 im Kreis und 18 in der Stadt Neustadt. Zudem sind fünf weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, betroffen sind drei Kreiseinwohner und zwei Neustadter. Alle hatten in Seniorenheimen gewohnt, und zwar in Freinsheim, Grünstadt sowie im Caritas-Seniorenzentrum St. Ulrich in Neustadt. An der Südlichen Weinstraße wurden seit Freitag 59 weitere Fälle registriert, hinzu kommt ein weiterer Todesfall. Gestorben ist laut Kreisverwaltung ein älterer Mann aus Landau. Im Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift wurden Stand Montagmorgen 20 Corona-Patienten betreut, keiner von ihnen musste beatmet werden. Hinzu kommen über 30 infizierte Mitarbeiter. Wegen der laut Krankenhaus unverändert schwierigen Lage bleibt es beim stark eingeschränkten Betrieb. Absolute Notfälle werden in der zentralen Notaufnahme behandelt, der Kreißsaal ist geöffnet. Bei den zeitlich frei wählbaren Terminen seien weiter nur die dringendsten Eingriffe möglich.