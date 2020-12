Fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Landkreis Bad Dürkheim, einer in Neustadt: Das meldete die Kreisverwaltung Bad Dürkheim für die Zeit von Montag- bis Dienstagmittag. Vier der gestorbenen Kreiseinwohner lebten in Altenheimen. Bei dem weiteren Todesfall handelt es sich ebenso wie im Neustadter Fall um eine Frau von über 60 Jahren. An Neuinfektionen wurden seit Montagmittag 20 im Landkreis und 14 in Neustadt gezählt. Betroffen ist auch die Grundschule Meckenheim mit einem infizierten Kind. Im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sind 21 weitere Corona-Fälle hinzugekommen.

