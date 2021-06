Das Gesundheitsamt hat seit Mittwoch sechs Corona-Neuinfektionen in Neustadt registriert, im Kreis Bad Dürkheim gab es in diesem Zeitraum vier neue Erkrankungen. Die Sieben-Tage-Inzidenzen (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegen weit unterhalb der 50er-Marke: in Neustadt bei 24,4 und im Kreis Bad Dürkheim bei 10,6. Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldet das dortige Gesundheitsamt zehn weitere Corona-Infektionen.