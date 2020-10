Der Kreis Bad Dürkheim hat am Dienstag nach dem Aktionsplan des Landes die Corona-Warnstufe Orange erreicht. Darüber hat die Kreisverwaltung am Abend informiert. Dies sei ein Warnsignal, das Geschehen werde genau beobachtet. Ob eine regionale Task Force eingerichtet und weitere Maßnahmen ergriffen werden, darüber werde beraten und die Bevölkerung dann umgehend informiert. Die Fälle, die den zuletzt hohen Anstieg an Neuinfektionen verursachten, gehen laut Kreis auf eine Familienfeier außerhalb des Landkreises zurück. Seit Ausbruch der Pandemie sind jetzt 621 Personen positiv auf das Virus getestet worden: 451 im Landkreis Bad Dürkheim und 170 in der Stadt Neustadt. Im Vergleich zum Montag wurden damit zwölf Neu-Infektionen im Kreis gezählt und sechs in Neustadt. Damit gibt es aktuell 68 aktive Fälle im Kreis und 15 in Neustadt. In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße sind drei neue Fälle dazugekommen.