Sechs neue Corona-Infektionen sind nach Angaben des Gesundheitsamts übers Wochenende in Neustadt gemeldet worden. Damit gibt es in der Stadt aktuell 69 aktive Infektionen. Für den Kreis Bad Dürkheim hat die Behörde am Montagnachmittag 18 Neuinfektionen gemeldet. Im Kreis sind derzeit 166 Menschen an Covid-19 erkrankt. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldete das dortige Gesundheitsamt 47 weitere Corona-Fälle. Alle Kommunen bleiben auf der untersten der drei Corona-Warnstufen.