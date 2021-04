Es gibt eine neue Internetseite des Deutschen Roten Kreuzes (DRK): Auf der Seite werden auf die Schnelltestzentren und ihre Öffnungszeiten hingewiesen, erläutert die Stadt. Ganz wichtig für Bürger: Sie können sich hier für Termine anmelden und somit Wartezeiten vermeiden.

Viele Menschen nutzen die Schnelltestangebote – sei es um vor Besuchen mehr Sicherheit zu haben, dass man niemanden mit Corona ansteckt, oder weil man gerne in der Außengastronomie etwas essen und trinken möchte. Mit dem neuen Angebot auf der städtischen Homepage können sich Bürger nun drei Tage im Voraus für einen Schnelltest anmelden. Dies helfe, um vor Ort in den Zentren Wartezeiten zu vermeiden, sagt die Stadt. Erreichbar ist die Seite unter https://schnelltest.neustadt.eu.

Laut Stadtverwaltung liegen den Mitarbeitern in den Testzentren durch die Anmeldung im Vorfeld die personenbezogenen Daten schon vor, so dass die Formalitäten schneller erledigt werden können. Die Stadt betont, dass es mit dem Anmeldeservice vor allem um die Übermittlung von Daten gehe. Die eigentlichen Tests erfolgen weiterhin ohne Terminvergabe. Daher könnten auch Kurzentschlossene vor Ort den QR-Code im jeweiligen Testzentrum abscannen und sich so registrieren. Wer möchte, könne aber auch weiterhin klassisch den Anmeldebogen auf Papier ausfüllen.

Ergebnis per QR-Code

Auch der Aufenthalt im Wartebereich sei nicht mehr zwingend erforderlich, so die Stadt. Eine getestete Person erhalte auf Wunsch auch einen QR-Code und könne über diesen nach 15 Minuten sein Testergebnis einsehen. Wer will, könne das Testergebnis zudem als PDF-Dokument herunterladen und ausdrucken. Wer den digitalen Service nutzen möchte, müsse nur darauf achten, dass er das richtige Testzentrum auswähle, da nur dort dann seine Daten auch vorliegen.

In Neustadt gibt es drei Testzentren – in allen wird ohne Terminvereinbarung getestet:

Testzentrum des Hetzelstifts (Speyerdorfer Straße 8): Montag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 10 bis 15 Uhr.

DRK-Testzentrum Klemmhof (Eingang Badstubengasse 8): Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 8 bis 14 Uhr. Es gibt kostenfreie Parkplätze im dritten Ungerschoss der Klemmhof-Tiefgarage.

DRK-Testzentrum Hetzelgalerie (Exterstraße 3): Montag bis Freitag, 10 bis 19 Uhr, sowie Samstag, 10 bis 17 Uhr.