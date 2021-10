Die Zeit der kostenlosen Corona-Schnelltests geht zu Ende. Die bundesweite Regelung gilt auch in Neustadt. Der Stadtverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) teilt mit, dass die Corona-Schnelltests ab Montag 15 Euro kosten werden. Getestet wird weiterhin in den DRK-Teststellen im Klemmhof, in der Speyerdorfer Straße 10 und beim Fitnessstudio Pfitzenmeier (Le Quartier-Hornbach 31). An den Öffnungszeiten der Testzentren ändere sich nichts. Laut DRK kann im Klemmhof bar und mit EC-Karte bezahlt werden. In den Testzentren in der Speyerdorfer Straße 10 und beim Fitnessstudio Pfitzenmeier könne nur mit EC- oder Kreditkarte bezahlt werden. Hintergrund der Änderungen ab Montag ist die neue Testverordnung des Bundes, nach der die Tests ab 11. Oktober nicht mehr grundsätzlich kostenlos sind. Es gibt jedoch Ausnahmen, ergänzt die Stadtverwaltung: Personen, für die keine Möglichkeit besteht, einen vollständigen Impfschutz zu erlangen, haben auch weiterhin die Möglichkeit, sich mindestens einmal wöchentlich kostenlos mit einem Schnelltest testen zu lassen. Dies gilt unter anderem für alle Kinder unter zwölf Jahren sowie Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Wer einen kostenlosen Test wolle, müsse dies entsprechend mit Dokumenten belegen. Weitere Infos gibt es beim Bundesgesundheitsministerium: https://bit.ly/3DnGFQA.