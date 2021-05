Auch der katholische Kindergarten St. Johannes in Königsbach bietet ab Dienstag einen Corona-Lolli-Test für alle Interessenten an. Von 8 bis 9.30 Uhr können sich alle Königsbacher dienstags und freitags am Kindergarten testen lassen. Getestet wird am offenen Fenster der Turnhalle. Zwei extra geschulte Kindergarten-Mamas übernehmen die Aufgabe in Kooperation mit der Edenkobener Firma „Mobiles Testen – Pfalz“. Das Angebot richte sich bewusst an alle Königsbacher, sagt Leiterin Ute Baron.

Sie denke vor allem an Senioren, die auf diesem Weg ein offizielles Testzertifikat erhalten, das ein Tag gültig ist. Die Kinder der Einrichtung werden im Anschluss getestet, die Einwilligung ihrer Eltern vorausgesetzt. „Oder sie lassen sich am Morgen gleich mit den Eltern testen“, so Baron. Ihr ist wichtig, dass die Kinder das Prozedere in der geschützten Umgebung mit dem „komfortablen Lollitest“ kennenlernen. Sie wolle in Absprache mit dem Elternausschuss und ihrem Team aktiv etwas zur aktuellen Situation beitragen. „Wir wissen nicht, wie lange uns das Thema noch beschäftigt. Die Kinder werden so oder so in ihrem Leben damit in Berührung kommen. Von den Eltern erhalten wir große Zustimmung, sie sind für diese Aktion offen“, freut sich Baron. Testzeiten für die Öffentlichkeit: Dienstag und Freitag von 8 bis 9.30 Uhr in der Kindertagesstätte St. Johannes (Neubergstraße 89).

Am Donnerstag hatte schon die katholische Kindertagesstätte St. Pius auf der Hambacher Höhe darüber informiert, dass hier dienstags von 14 bis 18 Uhr Corona-Schnelltests über die Lolli-Methode möglich sind. Auch hier sind sowohl Kita, Eltern und Personal angesprochen, es können aber alle Bürger kommen und sich auf eine Corona-Infektion testen lassen.