Gelungener Start für das Pilotprojekt an Neustadter Grundschulen: In Gimmeldingen und Diedesfeld sind Kinder und Lehrkräfte auf Corona getestet worden. Die Bilanz ist positiv: wegen der negativen Ergebnisse. Für die Teilnehmer gab es eine Überraschung.

Der Werkaum der Brüder-Grimm-Schule in Diedesfeld ist an diesem Donnerstag in ein mobiles Schnelltestzentrum umfunktioniert worden. Carla Bernius, Ärztliche Leiterin der Zentralen Notaufnahme