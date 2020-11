Über 55 Unternehmen in Neustadt hat der Bund über die KfW-Programme zur Bewältigung der Coronakrise geholfen. Dabei wurden mehr als zwölf Millionen Euro an neuen Kreditlinien zugesagt. Das teilte der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger (CDU) am Freitag mit. Auf den Landkreis Bad Dürkheim entfallen weitere 33,3 Millionen Euro. Die Zahlen zum Stand 30. September habe die KfW jetzt veröffentlicht. Die Programme waren mit dem ersten Nachtragshaushalt gleich zu Beginn der Krise in Berlin beschlossen worden. Sie richteten sich an mittelständische Unternehmen, die nicht unter die Soforthilfe fielen.

Aufgrund der Schließungen einiger Branchen im November seien weitere Entschädigungen bis zu zehn Milliarden Euro auf den Weg gebracht worden. „Auf diesem Weg werden Gastronomie und viele andere Branchen pauschal gemessen an ihrem Umsatz entschädigt. Auch viele Solo-Selbstständige erhalten nun durch den Bund eine Zahlung für ihren Ausfall“, so Steiniger.