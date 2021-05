Angesichts der sinkenden Inzidenzzahlen kann die Stadt Neustadt die nächsten Lockerungen bei den Corona-Auflagen vornehmen. Dies betrifft vor allem Kultur und Sport, aber auch die Gastronomie. Die Maskenpflicht in der Fußgängerzone bleibt vorerst noch bestehen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Neustadt lag am Donnerstag bei 33,8. Die Stadt hat damit zum dritten Mal in Folge bei den offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts die 50er-Marke unterschritten. Somit können in der Stadt nun die nächsten Lockerungen entsprechend der 21. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes erfolgen.

Wie die Stadtverwaltung am Donnerstagabend mitteilt, ist ab Freitag „der Betrieb öffentlicher und gewerblicher Kultureinrichtungen im Freien mit bis zu 100 Zuschauern wieder zulässig“. Allerdings müssten die Abstandsregeln eingehalten werden, und es besteht Maskenpflicht. Die Maske darf erst am Platz abgenommen werden. Veranstalter sind verpflichtet, die Kontakte zu erfassen und den Zuschauern einen Sitzplatz zuzuweisen. Auch für die Laienkultur gibt es eine Lockerung: Hier sind Proben im Freien wieder möglich – und zwar für Gruppen von maximal fünf Personen aus verschiedenen Haushalten. Außerdem darf zusätzlich ein Chorleiter, Dirigent oder Regisseur mit dabei sein. Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz unter der 50er-Marke, ist ab Montag zudem der Kulturbetrieb im Innenbereich wieder möglich.

Lokale öffnen auch innen

Dies gilt auch für die Gastronomie: Nach Angaben der Stadtverwaltung dürfen Restaurants ab Montag wieder im Innenbereich öffnen, wenn die Inzidenz konstant unter 50 bleibt. Auch in Restaurants müssen Gäste bis zu ihrem Platz eine Maske tragen. Ferner muss ein Tisch im Vorfeld reserviert werden. Zudem müssen laut Stadt die Gäste ein negatives Testergebnis oder eine Bescheinigung vorlegen, dass sie geimpft oder von Covid-19 genesen sind.

Auch der Sport profitiert von den Lockerungen: Ab Freitag ist wieder kontaktloses Training für alle Sportarten im Freien in einer Gruppe von maximal fünf Personen aus verschiedenen Haushalten möglich. Abstände sollen aber eingehalten werden. Zudem muss die Gruppe von einem Trainer angeleitet werden. Dieser Trainer hat zudem die Pflicht zur Kontakterfassung. Bleibt die Inzidenz unter 50, erhöht sich die Gruppengröße von fünf auf zehn Sportler.

Für den Profi- und Spitzensport sind ab Freitag wieder bis zu 100 Zuschauer zugelassen – unter Einhaltung der Abstands- und Maskenpflicht sowie der Kontakterfassung.

Die Verwaltung betont, dass die Maskenpflicht in der Innenstadt vorerst bestehen bleibt. Die neuen Neustadter Regeln gelten bis 1. Juni.