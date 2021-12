Die Radiologie-Praxis im Facharztzentrum in der Neustadter Europastraße 4 bietet zweimal pro Woche Corona-Impfungen an. Nach Angaben der Praxis sind für die erste Januar-Woche noch Termine frei. Am Montag, 18 bis 19 Uhr, sind Booster-Impfungen mit Moderna für Bürger über 30 Jahre vorgesehen. Der zweite Termin ist kommende Woche am Donnerstag von 18 bis 19 Uhr. Laut Praxis sind für diesen Tag Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech geplant – auch für Kinder. Wer einen Impftermin haben möchte, soll sich vorab telefonisch anmelden: 06321 385-660.